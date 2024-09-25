Електронні види спорту та їхнє місце серед українських розважальних платформ

Поки одні завзято запевняють, що сидіння за комп’ютером не можна прирівняти до традиційних змагань, українські спортсмени здобувають фантастичні перемоги.

Стрімкий розвиток сучасних технологій подарував нам не лише доступ до інформації та розваг. Ми отримали кардинально нові види змагань, наприклад, як кіберспорт. І поки одні завзято запевняють, що сидіння за комп’ютером не можна прирівняти до традиційних змагань, українські спортсмени здобувають фантастичні перемоги у світових турнірах. (Чого лише варта нещодавня перемога NaVi).

Тому сьогодні я, редакторка ProInternet, Олена Билиця, хочу поговорити з Дмитром Костенком про особливості, переваги та перспективи напрямку Cybersport.

- Дмитре, оскільки ти професійний гравець у Dota 2, хочу попросити тебе пояснити, що таке кіберспорт. Адже багато людей не розуміють або мають хибні уявлення про цей напрямок.

- Що ж, якщо говорить максимально просто, то кіберспорт — це змагання, які відбуваються онлайн. Замість відкритого поля гравці використовують комп’ютер. А джойстик править їм за спортивний інвентар. Зі сторони здається, що люди просто розважаються. Проте такий вид діяльності розвиває фізичні та розумові здібності. Щоб здобувати перемоги, потрібна ідеальна координація, швидка реакція. І куди ж без духу єдності. Адже участь у змаганнях беруть команди гравців.

- А як щодо фінансової винагороди? У традиційних видах спорту учасники отримують щедрі призові? Кіберспорт перспективний у цьому напрямку?

- Ще й який! Кіберспортивні турніри мають просто величезні призові фонди. Річний дохід гравця може сягати сотень тисяч доларів. За перемогу у змаганнях учасники отримують шалені гонорари. Звичайно, не варто розраховувати, що новачки відразу зможуть добре заробляти. Щоб стати професіоналом, потрібно володіти фізичними та особистісними якостями.

- Будь ласка, розкажи трохи детальніше про це. Чи кожен охочий може стати кіберспортсменом і що для цього потрібно?

- Як і в звичайних видах спорту, людина повинна мати в першу чергу інтерес до конкретного напрямку, бажання в ньому розвиватися. Щодо особистих якостей, не обійтися без гарного зору, розвинутої моторики рук, швидкої реакції. Проте багато хто забуває, що важливі не лише скіли, а й вміння працювати в команді. А ще для кіберспорту потрібна не лише мотивація, а дисципліна та особистісний розвиток у сфері.

- Коли ми говоримо про український кіберспорт, відразу виникають асоціації з гучними перемогами провідних команд. Наші гравці дійсно такі круті? І який, на твою думку, наступний етап в розвитку напрямку?

- Так, українці круті, і це не просто слова, а реальні перемоги на міжнародних турнірах. Лише за останній десяток років Україна стала одним із головних кіберспортивних хабів Європи. Команди Natus Vincere, B8, Monte відомі у всьому світі. У 2024 році NaVi виграли Esports World Cup у дисципліні CS2, обігравши команду G2 з рахунком 2:1. Таким чином команда заробила $400,000 і 1000 клубних очок. І це просто грандіозний результат. Варто зазначити, що окрім кіберспорту, на українських платформах активно розвиваються й інші ігри, такі як покер, рулетка та кено. Кено, зокрема, привертає увагу гравців своєю простотою і можливістю виграти значні суми, що робить його популярним серед різних категорій гравців.

- Як вплинула війна на розвиток кіберспорту в Україні?

- Війна вплинула на всі сфери життя, і спорт онлайн також зазнав чималих змін. До 22 лютого 2024 року кіберспорт в Україні був доволі інтегрованим з російським. Навіть було таке явище, як СНД-кіберспорт, тобто багато хто у світі не розділяв країни Східної Європи. Сьогодні ми відійшли від такої моделі, а більшість турнірних операторів та спортивних організацій повністю розірвали контракти з Росією. Завдяки цьому український кіберспорт отримав грандіозний поштовх до розвитку. Лише за рік україномовні трансляції перестали поступатися російськомовним. Збільшилася кількість глядачів та поціновувачів цього спорту.

- Які перспективи кіберспорту ти бачиш загалом?

- Якщо говорити про онлайн спорт, можу сказати лише одне — майбутнє вже настало. Сьогодні можна сміливо заявити, що кіберспорт зрівнявся з традиційними видами змагань. Справа в тому, що у Парижі на 142 сесії МОК вирішили створити Кіберспортивну Олімпіаду. Причому, рішення було прийнято одноголосно. Тож перші кіберспортивні ігри такого масштабу проведуть у 2025 році у Саудівській Аравії. Олімпіада проходитиме за підтримки королівської родини. Тому нам залишається лише тренуватися та вболівати за наші команди.

Матеріал підготувала головна редакторка видання ПроІнтернет Олена Билиця.

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