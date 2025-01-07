Легендарная карта возвращается: в CS2 снова произошли изменения в карте

"Поезда" снова будут в официальных матчах.

Разработчики Counter-Strike 2 сообщили, что в новом сезоне официальные матчи будут играть среди прочих и на карте Train.

Легендарную карту, которая была в официальных картах и ​​в предыдущих версиях игры, не добавили вместе с релизом игры, но в конце 2024 года она все же появилась в игре.

Теперь она сменит карту Vertigo в официальном ростере карт на профессиональные турниры.

Маппул CS2 на новый сезон:

Ancient

Anubis

Dust 2

Inferno

Mirage

Nuke

Train

Отметим, что в прошлом году также была заменена карта Overpass, вместо которой добавили пожалуй самую известную карту – Dust 2.

Напомним, что в настоящее время портал HLTV проводит награждение лучших игроков Counter-Strike 2 в прошлом году.

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