iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Легендарная карта возвращается: в CS2 снова произошли изменения в карте

"Поезда" снова будут в официальных матчах.
Сегодня, 13:59
Train
Train

Разработчики Counter-Strike 2 сообщили, что в новом сезоне официальные матчи будут играть среди прочих и на карте Train.

Легендарную карту, которая была в официальных картах и ​​в предыдущих версиях игры, не добавили вместе с релизом игры, но в конце 2024 года она все же появилась в игре.

Теперь она сменит карту Vertigo в официальном ростере карт на профессиональные турниры.

Маппул CS2 на новый сезон:

  • Ancient
  • Anubis
  • Dust 2
  • Inferno
  • Mirage
  • Nuke
  • Train

Отметим, что в прошлом году также была заменена карта Overpass, вместо которой добавили пожалуй самую известную карту – Dust 2.

Напомним, что в настоящее время портал HLTV проводит награждение лучших игроков Counter-Strike 2 в прошлом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ярмоленко вернулся к тренировкам с Динамо Ярмоленко вернулся к тренировкам с Динамо
Бриедис сделал прогноз на бой Дюбуа - Паркер Бриедис сделал прогноз на бой Дюбуа - Паркер
Клуб из Молдовы предложил Криштиану должность в будущем, если он перейдет к ним летом Клуб из Молдовы предложил Криштиану должность в будущем, если он перейдет к ним летом
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 - в топ-30 Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 - в топ-30
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Футбол сегодня: первый полуфинал Кубка Лиги Англии
просмотров

Последние новости

Украина17:55
Ярмоленко вернулся к тренировкам с Динамо
Бокс17:47
Бриедис сделал прогноз на бой Дюбуа - Паркер
Европа17:20
Клуб из Молдовы предложил Криштиану должность в будущем, если он перейдет к ним летом
Киберспорт16:50
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 - в топ-30
Бокс16:25
Дюбуа признался, готов ли он подраться с Владимиром Кличко вместо Усика
НБА15:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный проход Коби Уайта
Бокс15:31
"Думаю, бокс его достал": Богачук оценил будущее Ломаченко
Европа15:05
Президент английского клуба на каяке проплыл по полю собственного стадиона
Теннис15:01
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
Бокс14:40
Усик поздравил с Рождеством Христовым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK