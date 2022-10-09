Оверим в кикбоксерском поединке одержал победу над Хари

В главном событии крупного кикбоксинг-шоу Glory: Collision 4 состоялся третий поединок легенд ММА и кикбоксинга Алистара Оверима (11-4, 7 КО) и Бадра Хари (106-17-2, 92 КО).

Бой прошел всю дистанцию и завершился победой Оверима единогласным судейским решением со счетом 29-26 и 28-27.

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После поединка Хари выступил с микрофоном, заявив, что, возможно, на этом завершит карьеру.

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в декабре 2008 года на турнире, Оверим нокаутировал соперника в первом раунде, а спустя год Хари взял убедительный реванш.