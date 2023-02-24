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Амосов: Прошел год с момента начала войны. Для меня это большая мотивация

Имменитый украинский боец высказался о годовщине полномасштабного вторжения.
Сегодня, 11:25
Ярослав Амосов / Instagram
Ярослав Амосов / Instagram

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов поделился своими мыслями о полномасштабном вторжении РФ в Украину в преддверии боя против Логана Сторли.

По словам Амосова, годовщина этого события служит большой мотивацией для победы в этом поединке.

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Прошел год с тех пор, как началась война. Для меня это большая мотивация. Понимаю, что это очень тяжелый год для украинцев. Но война началась очень давно, поскольку мы имеем Донбасс, где война продолжается уже восемь лет.

Для меня это большая мотивация, поскольку я понимаю, что сейчас происходит в моей стране", - заявил украинец.

Напомним, поединок Амосов - Сторли пройдет завтра, 25 февраля, в столице Ирландии Дублине.

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