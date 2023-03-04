Джон Джонс - Сирил Ган: прогноз и анонс на бой 05.03.2023

В ночь с субботы на воскресенье, 5 марта, Джон Джонс и Сирил Ган встретятся в октагоне в рамках боя за вакантный титул в тяжелом весе на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Живая легенда смешанных единоборств будет противостоять главному таланту тяжелого дивизиона. Оба бойца невероятно зрелищные и имеют немало приемов в своем бойцовском арсенале. Назревает серьезная заруба, однако, кто станет самым новым чемпионом? Реакция ISPORT постарается сейчас в этом разобраться.

Джон Джонс

Лучший боец в полутяжелом весе, человек, совмещающий наркотики, запрещенные вещества и все равно всех побеждает. Да, речь идет о Джоне Джонсе.

В последний раз "костлявый" выходил в октагон в 2020 году, добыв довольно спорную победу над Домиником Рейесом по очкам, после чего ушел из своего дивизиона на длительный срок, объявив о переходе в тяжелый вес.

Американцу пришлось на три года уйти из смешанных единоборств, чтобы грамотно набрать массу, привыкнуть к ней и вернуться в клетку за очередной душой соперника. Джонс все это время тренировался с Генри Сехудо - бывшим двойным чемпионом UFC, а также золотым медалистом олимпиады по вольной борьбе.

Источник: ufc.com

Джон прошел солидный буткемп, проводя спарринги с различными бойцами тяжелее него, а также экс-чемпион набрал мышечную массу, чтобы увереннее смотреться в октагоне, не оплошав в переводе соперников, тяжелее него само.

Сирил Ган

Француз является весьма необычным тяжеловесом. Несмотря на свой вес 100+ килограммов, он легко передвигается по октагону, выбрасывая невероятные кики на любом уровне, при этом активно работая джебами.

Ган прошел школу кикбоксинга, успев вынести всех своих оппонентов в местной лиге Франции, а после боец решил попробовать себя в ММА. Сирил начинал в качестве спарринг-партнера великого и ужасного Фрэнсиса Нганну, однако после того, как камерунец сменил тренера, француз сразу получил шанс проявить себя в UFC.

С момента дебюта в главном промоушене мира по боям без правил, Ган провел 9 боев, выиграв 8 из них, при этом единственное поражение пришлось на поединок с Нганну, который был проигран лишь по очкам.

Источник: ufc.com

Все вышеперечисленное показывает высокий уровень мастерства 32-летнего француза и его большую способность учиться новому, перестраивая себя каждый раз по новому, прибавляя бойцу уверенности и новые фишки в октагоне.

Плюсы и минусы бойцов

Начнем с Джонса. "Костлявый" имеет солидную боевую базу, умея не только "борьба = бороться", но и драться в стойке. Американец начинал свой путь в ММА в качестве вольника, а после прибавил в свой арсенал навыки в стойке, в частности лоу кики, хай кики, джебы, удары локтями и грязные приемчики, которые не видит судья.

Кроме этого, экс-чемпион обладает уникальным размахом рук, который даже для тяжелого веса является весьма внушительным (2,15 м), ввиду чего оппоненты не могут близко походить к нему, а сам боец хорошо контролирует дистанцию.

При всей своей крутости, у Джона также есть и два минуса, которые сильно влияют на результат предстоящего боя. Речь идет о длительном простое в три года, а также возникает вопрос: привык ли Джонс к новому весу, и сможет ли он быть столь проворным и техничным как раньше? Это можно будет узнать только в октагоне.

Источник: ufc.com

Что касается Гана, то француз умеет делать все в стойке, нанося невероятный урон соперникам по всем этажам, начиная с ударов по икроножным мышцам, заканчивая мощными хуками.

Что же касается минусов, то это борьба. Сирил хоть и проходил уроки бразильского джиу-джитсу, однако есть ощущение, что он их прогуливал. Тяжеловес одержал единожды победу болевым, при этом еще до прихода в UFC.

Можно сказать, что за это время француз научился приемом на канвасе или базово уходить от прохода в ноги, однако, как показал недавний бой с Нганну, у Гана крайне плохо выходит бороться, так как Фрэнсис, будучи базовым ударником, без проблем все пять раундов контролировал оппонента на полу, одержав закономерную победу.

Прогноз на бой

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в октагоне встретятся два очень техничных и талантливых бойца. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, однако от этого бой будет более интересный.

В ходе разбора обоих претендентов на титул в тяжелом весе был найден криптонит у одного из них. Ган крайне плохо умеет бороться, что точно сыграет на руку Джонсу, который является базовым борцом, который в своей карьеру уже не раз уничтожал подобного рода соперников и даже гениев БЖЖ с карате.

Ввиду всего вышесказанного можно сделать вывод, что с большой вероятностью победу в бою одержит Джонс. Задача американца будет состоять в том, чтобы не попасться под тяжелый удар Гана, а в случае удачного момента - нырнуть в ноги, взять контроль и доминировать в партере, что никогда не было проблемой для "костлявого".

Прогноз на бой: победа Джонса (коэффициент 1,60-1,65)

Смелый прогноз: Джон Джонс победит болевым (8,0)