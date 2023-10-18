Руководство Bellator опровергло информацию о продажи промоушена
Организация не ищет себе нового владельца.
В Bellator опровергли информацию о продаже промоушена.
"Нет, это неверная информация. На данный момент лига Bellator не закрывается и не продана", – приводит слова представителя компании издание ТАСС.
Напомним, лига PFL заинтересована в том, чтобы выкупить Bellator. По данным разных источников, сделка близка к завершению.
Предположительно, данная покупка обойдется американской лиге в 500 млн долларов.
Ранее сообщалось, что глава UFC высмеял слухи о продаже Bellator.
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