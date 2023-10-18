Руководство Bellator опровергло информацию о продажи промоушена

Организация не ищет себе нового владельца.

В Bellator опровергли информацию о продаже промоушена.

"Нет, это неверная информация. На данный момент лига Bellator не закрывается и не продана", – приводит слова представителя компании издание ТАСС.

Напомним, лига PFL заинтересована в том, чтобы выкупить Bellator. По данным разных источников, сделка близка к завершению.

Предположительно, данная покупка обойдется американской лиге в 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, что глава UFC высмеял слухи о продаже Bellator.

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