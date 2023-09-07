Глава UFC высмеял слухи о продаже Bellator

Уайт не верит в то, что промоушен может кто-то купить.

Президент UFC Дана Уайт высказался о продаже Bellator.

"Зачем кому-то на этой гребаной планете покупать Bellator? Если мы говорим о бизнесе, то это ужасное решение. Я просто не понимаю, кому это может быть интересно, но посмотрим, что из этого выйдет".

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"$500 млн за Bellator? Потрясающе. Скорее покупайте этот промоушен, пока вас не опередили! На самом деле, парни, это чертовски глупо", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, PFL рассматривает возможность приобретения промоушена за $500 млн.

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