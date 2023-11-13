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Ярослав Амосов - Джейсон Джексон: прогноз на бой 17.11.2023

Прогноз на бой Ярослав Амосов - Джейсон Джексон. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.
Сегодня, 12:30
Амосов - Джексон: прогноз на бой / instagram.com/bellatormma
Амосов - Джексон: прогноз на бой / instagram.com/bellatormma

В пятницу, 17 ноября, украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) проведет защиту своего пояса.

Непобежденному украинцу будет противостоять ямайский боец Джейсон Джексон (16-4).

Титульный поединок Амосова и Джексона пройдет на Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс, США в главном событии турнира Bellator 301. По киевскому времени бой состоится в ночь на субботу, 18 ноября.

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Коэффициент и ставки на бой Амосов - Джексон

Фаворитом будущего противостояния считается украинский чемпион. По мнению экспертов, украинец сможет одержать победу и защитить свой титул.

Прогноз букмекеров на поединок Амосов - Джексон:

  • Победа Амосова: 1.16
  • Победа Джексона: 4.80

Статистика боев Амосова и Джексона

Амосов - Джексон
27 Победы 16
9 нокаут 4
10 сдача 3
8 решение 9
0 Поражения 4
0 нокаут 2
0 сдача 0
0 решение 2

Напомним, что в своем последнем поединке в феврале 2023 года Амосов одержал победу единогласным решением судей над Логаном Сторли и защитил титул.

Чемпионом Bellator в полусреднем весе украинский боец стал в июне 2021 года, одолев бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: bellator Ярослав Амосов прогноз на бой

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