Ярослав Амосов - Джейсон Джексон: прогноз на бой 17.11.2023

Прогноз на бой Ярослав Амосов - Джейсон Джексон. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

В пятницу, 17 ноября, украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) проведет защиту своего пояса.

Непобежденному украинцу будет противостоять ямайский боец Джейсон Джексон (16-4).

Титульный поединок Амосова и Джексона пройдет на Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс, США в главном событии турнира Bellator 301. По киевскому времени бой состоится в ночь на субботу, 18 ноября.

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Коэффициент и ставки на бой Амосов - Джексон

Фаворитом будущего противостояния считается украинский чемпион. По мнению экспертов, украинец сможет одержать победу и защитить свой титул.

Прогноз букмекеров на поединок Амосов - Джексон:

Победа Амосова : 1.16

: 1.16 Победа Джексона: 4.80

Статистика боев Амосова и Джексона

Амосов - Джексон

27 Победы 16

9 нокаут 4

10 сдача 3

8 решение 9

0 Поражения 4

0 нокаут 2

0 сдача 0

0 решение 2

Напомним, что в своем последнем поединке в феврале 2023 года Амосов одержал победу единогласным решением судей над Логаном Сторли и защитил титул.

Чемпионом Bellator в полусреднем весе украинский боец стал в июне 2021 года, одолев бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей.

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