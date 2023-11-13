Ярослав Амосов - Джейсон Джексон: прогноз на бой 17.11.2023
В пятницу, 17 ноября, украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) проведет защиту своего пояса.
Непобежденному украинцу будет противостоять ямайский боец Джейсон Джексон (16-4).
Титульный поединок Амосова и Джексона пройдет на Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс, США в главном событии турнира Bellator 301. По киевскому времени бой состоится в ночь на субботу, 18 ноября.
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Коэффициент и ставки на бой Амосов - Джексон
Фаворитом будущего противостояния считается украинский чемпион. По мнению экспертов, украинец сможет одержать победу и защитить свой титул.
Прогноз букмекеров на поединок Амосов - Джексон:
- Победа Амосова: 1.16
- Победа Джексона: 4.80
Статистика боев Амосова и Джексона
Амосов - Джексон
27 Победы 16
9 нокаут 4
10 сдача 3
8 решение 9
0 Поражения 4
0 нокаут 2
0 сдача 0
0 решение 2
Напомним, что в своем последнем поединке в феврале 2023 года Амосов одержал победу единогласным решением судей над Логаном Сторли и защитил титул.
Чемпионом Bellator в полусреднем весе украинский боец стал в июне 2021 года, одолев бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей.
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