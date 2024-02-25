"Я без колебаний дал тебе бой": Амосов потребовал реванш у своего обидчика
Украинский экс-чемпион бросил вызов бывшему сопернику, чтобы вернуть титул.
Украинский боец Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов обратился к своему бывшему сопернику Джейсону Джексону, в поединке с которым в ноябре прошлого года он потерпел первое в карьере поражение и потерял чемпионский титул.
Украинец поздравил ямайца с победой над Рэем Купером и заявил о желании провести реванш.
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"Поздравляю, Джейсон, удивительная победа! Давай устроим реванш? В свое время я без колебаний дал тебе этот бой, теперь жду твоего ответа", - написал Амосов в сети Х.
Ранее Амосов прокомментировал свое первое поражение в карьере.
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