"Я без колебаний дал тебе бой": Амосов потребовал реванш у своего обидчика

Украинский боец Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов обратился к своему бывшему сопернику Джейсону Джексону, в поединке с которым в ноябре прошлого года он потерпел первое в карьере поражение и потерял чемпионский титул.

Украинец поздравил ямайца с победой над Рэем Купером и заявил о желании провести реванш.

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"Поздравляю, Джейсон, удивительная победа! Давай устроим реванш? В свое время я без колебаний дал тебе этот бой, теперь жду твоего ответа", - написал Амосов в сети Х.

Ранее Амосов прокомментировал свое первое поражение в карьере.

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