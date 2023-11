Амосов впервые в карьере проиграл и потерял чемпионский пояс Bellator

В ночь с 17 на 18 ноября в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 301.

В главном бою вечера чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов вышел в октагон в с Джейсоном Джексоном из Ямайки.

Претендент на пояс удачно начал, ведь украинец не мог подобраться к нему. В результате в третьем раунде Джексон нанес мощный удар, бросился добавить, а в итоге рефери остановил поединок.

JASON JACKSON STOPS YAROSLAV AMOSOV 🤯



The Ass-Kicking Machine is the new Bellator Welterweight Champion after getting the knockout in the third round 🔥#Bellator301



pic.twitter.com/kAj7X7UtLY