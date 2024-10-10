Амосов озвучил амбициозные планы после завершения сотрудничества с Bellator

Украинский боец ​​ММА Ярослав Амосов, недавно завершивший сотрудничество с Bellator, рассказал о своих амбициозных планах. Боец заявил, что планирует попробовать свои силы в UFC.

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"У нас есть план. Мы хотим подписать контракт только на одно сражение (с кем-то). После одного боя мы хотим пойти в UFC.

В 2023 году, возможно, два года назад мы сказали: «Bellator, у нас есть план. Мы не хотим подписывать новый контракт. После завершения сделки мы пойдем». Думаю, может быть поэтому они продлили мой контракт еще на год. Возможно, поэтому. Но да, у нас есть план пойти в UFC", - цитирует Ярослава MMA Junkie.

Напомним, последний бой в Bellator Ярослав провел в ноябре 2023 года, проиграв Джейсону Джексону.

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