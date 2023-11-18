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Амосов прокомментировал свое первое поражение в карьере

Украинец лишился своего чемпионского пояса.
Сегодня, 12:40
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin/
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin/

Украинский боец Bellator Ярослав Амосов (27-1) прокомментировал поражение от Джейсона Джексона (16-4).

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил фанатов за поддержку.

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"Всем спасибо за поддержку. Мое здоровье в порядке. Скоро буду дома", - написал Амосов.

Напомним, украинский боец впервые проиграл в карьере и потерял статус чемпиона Bellator.

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