Амосов прокомментировал свое первое поражение в карьере

Украинский боец Bellator Ярослав Амосов (27-1) прокомментировал поражение от Джейсона Джексона (16-4).

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил фанатов за поддержку.

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"Всем спасибо за поддержку. Мое здоровье в порядке. Скоро буду дома", - написал Амосов.

Напомним, украинский боец впервые проиграл в карьере и потерял статус чемпиона Bellator.

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