"Мне кажется, что я еще сплю": соперник Амосова оценил свою сенсационную победу

Новый чемпион Bellator в полусреднем весе Джейсон Джексон (16-4) высказался о победе над украинцем Ярославом Амосовым (27-1).

По словам представителя Ямайки, он до сих пор не может поверить, что победил Ярослава.

Читай также: PFL пытается организовать реванш между Диазом и Полом по правилам ММА

"Это похоже на сон. Я проснулся и мне все еще кажется, что я сплю, потому что все еще не могу в это поверить.

Эй, запомните это. У каждого человека есть сны и у каждого человека есть кошмары. Посмотрите на меня, я чертов кошмар.

Я очень верю в свои руки. Работаю над ними уже некоторое время. Но многие люди забывают о моих навыках борьбы. Борьба – мой базовый навык. Борьба – мое первое боевое искусство. Сюрприз, сюрприз, я тоже борец", - приводит слова Джексона Bellator MMA.

Ранее сообщалось, что новый временный чемпион UFC в тяжелом весе бросил вызов Джону Джонсу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!