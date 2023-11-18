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"Мне кажется, что я еще сплю": соперник Амосова оценил свою сенсационную победу

Джейсон стал новым чемпионом Bellator.
Сегодня, 10:24
Джейсон Джексон / Instagram
Джейсон Джексон / Instagram

Новый чемпион Bellator в полусреднем весе Джейсон Джексон (16-4) высказался о победе над украинцем Ярославом Амосовым (27-1).

По словам представителя Ямайки, он до сих пор не может поверить, что победил Ярослава.

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"Это похоже на сон. Я проснулся и мне все еще кажется, что я сплю, потому что все еще не могу в это поверить.

Эй, запомните это. У каждого человека есть сны и у каждого человека есть кошмары. Посмотрите на меня, я чертов кошмар.

Я очень верю в свои руки. Работаю над ними уже некоторое время. Но многие люди забывают о моих навыках борьбы. Борьба – мой базовый навык. Борьба – мое первое боевое искусство. Сюрприз, сюрприз, я тоже борец", - приводит слова Джексона Bellator MMA.

Ранее сообщалось, что новый временный чемпион UFC в тяжелом весе бросил вызов Джону Джонсу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослав Амосов

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