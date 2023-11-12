Новый временный чемпион UFC в тяжелом весе бросил вызов Джону Джонсу
Британец хочет стать постоянным обладателем титула.
Новый временным чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что хочет драться с Джоном Джонсом.
"Я хочу драться с Джоном Джонсом. Знаю, что сейчас есть много разных претендентов, но я хочу биться именно с ним", – заявил британец в интервью после боя.
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Напомним, Аспиналл в первом раунде одержал победу над Павловичем, забрав временный титул.
Изначально основной пояс должны были разыграть Джонс и Миочич, но Джон травмировался.
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