iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Новый временный чемпион UFC в тяжелом весе бросил вызов Джону Джонсу

Британец хочет стать постоянным обладателем титула.
Сегодня, 11:56
Том Аспиналл / Getty Images
Том Аспиналл / Getty Images

Новый временным чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что хочет драться с Джоном Джонсом.

"Я хочу драться с Джоном Джонсом. Знаю, что сейчас есть много разных претендентов, но я хочу биться именно с ним", – заявил британец в интервью после боя.

Читай также: Перейра - новый чемпион UFC в полутяжелом весе

Напомним, Аспиналл в первом раунде одержал победу над Павловичем, забрав временный титул.

Изначально основной пояс должны были разыграть Джонс и Миочич, но Джон травмировался.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Джонс Том Аспинэлл

Статьи по теме

Аспиналл нокаутировал россиянина, став временным чемпионом UFC в тяжелом весе Аспиналл нокаутировал россиянина, став временным чемпионом UFC в тяжелом весе
Бой Джонс - Миочич отменен Бой Джонс - Миочич отменен
Нганну готов провести бой с Джонсом Нганну готов провести бой с Джонсом
Усик, Джошуа или Джонс: Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться Усик, Джошуа или Джонс: Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина13:45
Заря - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа13:31
"Плюс три очка. Продолжаем": Лунин отреагировал на разгром Валенсии
Европа13:22
Анчелотти верит, что Жирона поборется за чемпионство в Ла Лиге
Украина13:15
Кривбасс - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс12:58
Промоутер подтвердил, что Джошуа собирается выступить на большом вечере бокса в Саудовской Аравии
Европа12:53
Манчестер Сити хочет усилить оборону защитником Челси
Европа12:25
Обладательница Золотого мяча получила травму в последнем матче в карьере
Украина12:15
Шахтер - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ММА11:56
Новый временный чемпион UFC в тяжелом весе бросил вызов Джону Джонсу
Украина11:50
Черноморец - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK