Новый временный чемпион UFC в тяжелом весе бросил вызов Джону Джонсу

Новый временным чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что хочет драться с Джоном Джонсом.

"Я хочу драться с Джоном Джонсом. Знаю, что сейчас есть много разных претендентов, но я хочу биться именно с ним", – заявил британец в интервью после боя.

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Напомним, Аспиналл в первом раунде одержал победу над Павловичем, забрав временный титул.

Изначально основной пояс должны были разыграть Джонс и Миочич, но Джон травмировался.

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