Перейра - новый чемпион UFC в полутяжелом весе

Бразилец завоевал второй пояс, но уже в другой категории.

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в рамках главного события турнира UFC 295 Алекс Перейра противостоял Иржи Прохазке в бою за титул в полу тяжелом весе.

Первый раунд прошел на встречных порах. Оба соперника наносили удары по всем этажам, однако бразилец выделился своими лоукиками, чем и занес пятиминутку себе в актив.

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Уже во втором раунде решился исход поединка. Прохазка поверил в свои силы и стал давить Перейру, однако нарвался на пару ударов в голову в стойке, после чего получил серию сокрушительных локтей и отправился в нокаут.

Отметим, для бразильца данный титул стал уже вторым в рамках UFC. Ранее Алекс одолел давнего соперника Исраэля Адесанью, забрав у него пояс, однако после лишился его в реванше.

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