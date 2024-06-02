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Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Для американца это уже третий проигранный титульник.
Сегодня, 10:06
Ислам Махачев - Дастин Порье / Getty Images
Ислам Махачев - Дастин Порье / Getty Images

В ночь на 2 июня в Ньюарке прошел UFC 302, где главным событием стал бой за титул чемпиона UFC между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Судьба титула решилась в пятом раунде - Махачев поймал Порье на удушение Д’Арсе и успешно защитил свое чемпионство.

Для Махачева это уже третья успешщная защит а подряд, он является чемпионом в легком весе с октября 2022 года. Кроме того росийский боец продлил свою серию без поражений до 14 боев.

Что же касается Порье, то для 36-летней легенды UFC это второе поражение в последних трех матчах. Кроме того, американец проигрывает уже третий титульник в своей карьере удушающим приемом.

Отметим, что поединок против Махачева, вероятно, был последним в карьере Дастина Порье.

 

 

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