Определилась дата боя Джонс - Миочич

Бойцы сойдутся в окатгоне уже в ноябре.

Джон Джонс и Стипе Миочич наконец определились с датой своего долгожданного поединка.

Он возглавит турнир UFC 309, который состоится 16 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Напомним, что бойцы должны были сойтись в октагоне еще в ноябре 2023 года, однако бой пришлось перенести из-за травмы Джонса.

Напомним, что для Джонса это будет первая защита титула в хевивейте после того, как отобрал пояс у Сирила Гана в марте этого года.

А вот 41-летний Миочич возвращается на ринг после долгого простоя. В последний раз хорват дрался в 2021 году, когда проиграл Фрэнсису Нганну.

Напомним, на ISPORT.UA вы можете ознакомиться с результатами подинков UFC 306.

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