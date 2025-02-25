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Марта Костюк назвала теннисистов, которыми вдохновлялась

Украинка запомнила больше всех двух легендарных спортсменов.
Сегодня, 21:18
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) рассказала, кто был ее кумиром.

По словам спортсменки, она равнялась на Федерера и Джоковича.

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"Когда я была ребенком, я много смотрела теннис, поэтому перенимала что-то у всех понемногу, но, наверное, больше всего – у Федерера и Джоковича. Именно их я больше всего запомнила с детства", - сказала Костюк для Mérida Open AKRON.

Ранее Свитолина раскрыла расходы на теннисную карьеру.

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