Марта Костюк назвала теннисистов, которыми вдохновлялась

Украинка запомнила больше всех двух легендарных спортсменов.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) рассказала, кто был ее кумиром.

По словам спортсменки, она равнялась на Федерера и Джоковича.

Читай также: Костюк встретится с бывшей россиянкой в ​​Мексике

"Когда я была ребенком, я много смотрела теннис, поэтому перенимала что-то у всех понемногу, но, наверное, больше всего – у Федерера и Джоковича. Именно их я больше всего запомнила с детства", - сказала Костюк для Mérida Open AKRON.

Ранее Свитолина раскрыла расходы на теннисную карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!