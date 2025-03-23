Триумфатор Australian Open сенсационно вылетела в Майами от малоизвестной филиппинки

Американская теннисистка зачехлила ракетку после поединка с представительницей второй сотни мирового рейтинга.

30-летняя Мэдисон Киз неожиданно потерпела поражение от Александры Эалы. Ранее 19-летняя филиппинская теннисистка разобралась с американкой Кэти Волынец и латвийской спортсменкой Еленой Остапенко.

Матч Киз против Эалы длился 86 минут. Американка уступила в двух сетах (4:6, 2:6). Победительница Открытого чемпионата Австралии-2025 допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. В то же время Киз выполнила 5 эйсов против одного.

В следующем круге Эала постарается снять скальп с еще одной представительницы топ-15. Соперницей филиппинки будет испанка Паула Бадоса. Поединок 1/8 финала предварительно запланирован на 26 марта.

Miami Open

3-й раунд

Мэдисон Киз (США) – Александра Эала (Филиппины) – 4:6, 2:6

Кстати, украинка Костюк разгромила россиянку Блинкову в Майами.

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