iSport.ua
Русский Українська

Пятерка украинок выступит в парном разряде Уимблдона

Отечественный квинтет готовится к травяному мэйджору.
Сегодня, 16:00       Автор: Антон Федорцив
Сестры Киченок / Getty Images
Сестры Киченок / Getty Images

Пятеро отечественных теннисисток сыграют в парном разряде Уимблдонского турнира-2025. Они попали в составленный организаторами предварительный перечень участниц, сообщает официальный сайт турнира.

Надежда Киченок и Юлия Стародубцева образуют чисто украинский дуэт. Зато Людмила Киченок сыграет в паре с австралийкой Эллен Перес. Тем временем Марта Костюк составит компанию Елене Габриэле Русе из Румынии, а Даяна Ястремская – нидерландке Бибиане Схофс.

Уимблдон в этом году начнется 30 июня. В парном разряде соревнования стартуют с 1/32 финала. В прошлом году сестры Киченок с напарницами дошли до четвертьфинала мэйджора.

К слову, украинка Ангелина Калинина отказалась от участия в Уимблдонском турнире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Надежда Киченок Даяна Ястремская Марта Костюк Людмила Киченок Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Ястремская обновила карьерный ориентир в Ноттингеме Ястремская обновила карьерный ориентир в Ноттингеме
Ястремская пробилась в полуфинал Nottingham Open Ястремская пробилась в полуфинал Nottingham Open
Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года
Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа18:48
ПСЖ сделал улучшенное предложение по Забарному
Теннис18:44
Ястремская обновила карьерный ориентир в Ноттингеме
Бокс17:58
IBF назначила элиминатор в супертяжелом весе для определения первого номера рейтинга
Лига конференций17:38
Полесье определилось с домом на евроарене
Европа17:06
Фиорентина подтвердила переход забивного ветерана
Европа16:33
Середняк АПЛ подписал очередного клиента Мендеша
Теннис16:00
Пятерка украинок выступит в парном разряде Уимблдона
Европа15:19
Обладатель Кубка Италии присоединился к гонке за легендой Серии A
Теннис14:58
Ястремская пробилась в полуфинал Nottingham Open
Европа14:57
Трансферный провал МЮ готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK