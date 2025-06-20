Пятерка украинок выступит в парном разряде Уимблдона

Пятеро отечественных теннисисток сыграют в парном разряде Уимблдонского турнира-2025. Они попали в составленный организаторами предварительный перечень участниц, сообщает официальный сайт турнира.

Надежда Киченок и Юлия Стародубцева образуют чисто украинский дуэт. Зато Людмила Киченок сыграет в паре с австралийкой Эллен Перес. Тем временем Марта Костюк составит компанию Елене Габриэле Русе из Румынии, а Даяна Ястремская – нидерландке Бибиане Схофс.

Уимблдон в этом году начнется 30 июня. В парном разряде соревнования стартуют с 1/32 финала. В прошлом году сестры Киченок с напарницами дошли до четвертьфинала мэйджора.

К слову, украинка Ангелина Калинина отказалась от участия в Уимблдонском турнире.

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