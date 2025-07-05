"Всегда лучшая": Зинченко лично поддержал Свитолину после вылета из Уимблдона
Футболист Арсенала встретился с теннисисткой на турнире в Англии.
Украинский игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко поддержал соотечественницу Элину Свитолину после ее поражения на Уимблдоне-2025.
Накануне украинская теннисистка в третьем раунде уступила в двух сетах бельгийке Элизе Мертенс и покинула турнир.
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Зинченко с супругой встретился со Свитолиной, о чем отчитался в своем Instagram, опубликовав совместное фото.
"Для нас всегда лучшая", - написал футболист.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей украинок на Уимблдоне-2025.
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