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Надаль: Жаль, что Джокович не выступит на US Open, но спорт продолжится и без нас

Рафаэль прокомментировал отсутствие Новака Джоковича на турнире в США.
Сегодня, 20:27
Новак Джокович и Рафаэль Надаль / Getty Images
Новак Джокович и Рафаэль Надаль / Getty Images
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В понедельник, 29 августа, начнется последний турнир Большого шлема в 2022 году - US Open.

Новак Джокович, отказывающийся от вакцинации, не сможет принять в нем участие. Из-за своего решения он не только пропустит турнир, но и потеряет в рейтинге ATP 1200 очков.

Свое мнение об отсутствии серба высказал его многолетний визави Рафаэль Надаль.

"Мне жаль, что Новак не сможет сюда приехать", - цитирует испанца Tennis Sportwalk. "Это тяжело и для фанатов, и для турнира. Но спорт больше, чем какой-либо игрок. Он состоится и будет продолжаться после меня, Новака и Роджера (Федерера)".

Напомним, что в женской сетке Открытого чемпионата Америки выступят сразу пять украинских теннисисток: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Дарья Снигур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP
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