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Костюк взяла реванш за поражение на Ролан Гаррос и прошла первый раунд US Open

Украинская теннисистка одолела Маяр Шериф.
Сегодня, 07:58
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images
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В рамках первого раунда открытого чемпионата США украинка Марта Костюк встретилась с египтянкой Маяр Шериф.

Костюк считалась фаворитом перед стартом матча даже несмотря на то, что три месяца назад проиграла этой сопернице в рамках Ролан Гаррос.

В середине первого сета девушки отдали друг другу по одной своей подаче, но в остальных геймах в основном спокойно забирали свое. Победитель определился на тай-брейке, где Марта была намного сильнее (7:2).

После обмена своими подачами на старте второго сета, Костюк забрала подачу соперницы, реализовав только четвертый брей-поинт, но тут же проиграла на своей. Решающий момент наступил в девятом гейме, в котором Костюк реализовала брейк.

Подача на матч сначала не заладилась. Счет в гейме был 15:40 в пользу египтянки, но украинка сумела выиграть четыре розыгрыша подряд и выйти во второй раунд.

1-й раунд
Маяр Шериф (Египет) - Марта Костюк (Украина) - 6:7 (2), 4:6

В следующем матче соперницей украинки станет титулованная теннисистка Виктория Азаренко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Марта Костюк
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