Серена Уильямс завершила карьеру

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс провела последний матч в профессиональной карьере.

Американская спортсменка уйдет из большого тенниса после поражения австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open-2022. Ранее Серена вместе со своей старшей сестрой Винус также уступили в первом раунде парного разряда Открытого чемпионата США.

Еще перед соревнованиями в начале августа Серена Уильямс объявила, что US Open станет последним турниром в ее карьере.

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"Я благодарна всем, кто был на моей стороне эти несколько десятилетий. Все началось с родителей. И я не была бы Сереной, если бы не Винус.

Пересмотрю ли я свое решение? Я так не думаю. Но вы никогда не можете быть ни в чем уверены", - заявила 40-летняя Уильямс после матча.

Серена Уильямс / Источник: Getty Images

Серена Уильямс за 27 лет профессиональной карьеры выиграла 73 турнира WTA. Также завоевала еще 23 титула в парном разряде, в частности 14 на турнирах Большого шлема. Американка 319 недель была первой ракеткой мира.

Младшая Уильямс с 23 победами на турнирах Большого шлема является самой титулованной теннисисткой в Открытую Эру. На ее счету семь побед на Australian Open, три - на Ролан Гаррос, семь - на Уимблдоне и шесть - на US Open.