Сестры Киченок стали победительницами парного турнира WTA 250 в Таллинне

В воскресенье, 2 октября, в Таллинне состоялся финальный матч турнира парного разряда WTA 250, в котором Людмила и Надежда Киченок встретились с Николь Мелихар и Лаурой Зигемунд.

Несмотря на неудачный старт первого сета (проигрыш гейма на своей подаче), украинские теннисистки оформили два брейк-поинта и забрали сет 7:5.

Во втором они были менее удачливы, а потому уступили сет 4:6. В решающем финальном сете украинки допустили три неудачных розыгрыша своей подачи, однако их соперницы ошиблись еще больше. Как следствие - победа сестер Киченок как в сете, так и в матче.

WTA 250, Таллин (Эстония)

Парный разряд, финал

Н. Мелихар/Л. Зигемунд - Л. Киченок/Н. Киченок 1:2 (5:7, 6:4, 7:10)