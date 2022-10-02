Сестры Киченок стали победительницами парного турнира WTA 250 в Таллинне
Украинки в трех сетах одолели своих оппоненток и завоевали трофей.
В воскресенье, 2 октября, в Таллинне состоялся финальный матч турнира парного разряда WTA 250, в котором Людмила и Надежда Киченок встретились с Николь Мелихар и Лаурой Зигемунд.
Несмотря на неудачный старт первого сета (проигрыш гейма на своей подаче), украинские теннисистки оформили два брейк-поинта и забрали сет 7:5.
Во втором они были менее удачливы, а потому уступили сет 4:6. В решающем финальном сете украинки допустили три неудачных розыгрыша своей подачи, однако их соперницы ошиблись еще больше. Как следствие - победа сестер Киченок как в сете, так и в матче.
WTA 250, Таллин (Эстония)
Парный разряд, финал
Н. Мелихар/Л. Зигемунд - Л. Киченок/Н. Киченок 1:2 (5:7, 6:4, 7:10)