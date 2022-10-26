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Украинский теннисист вышел в полуфинал Итогового теннисного турнира среди 14-летних

Никита Билозерцев может стать первым украинцем, который пройдет в финал такого турнира.
Сегодня, 16:58
Украинец в левом нижнем углу / tenniseurope.org
Украинец в левом нижнем углу / tenniseurope.org
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В Монте-Карло стартовал Итоговый турниры для сильнейших теннисистов в возрасте до 14 лет под названием Tennis Europe Junior Masters.

Вторым сеяным на этих соревнованиях является представитель Украины Никита Белозерцев. В первом раунде представитель Украины встретился с немцем Кристофером Тайсом и смог одержать победу в двух сетах.

1/4 финала
Никита Билозерцев (Украина, 2) – Кристофер Тайс (Германия) – 6:3, 6:3

В поединке за право выйти в финал украинец сыграет против румынского спортсмена Матея Тодорана, сеянного под четвертым номером.

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