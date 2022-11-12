Костюк уверенно обыграла Учидзиму и принесла Украине победу в матче с Японией

В субботу, 12 ноября, продолжилось двухдневной противостояние сборных Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая до этого обыграла Мисаки Дои, вышла на корт против Моюки Учидзимы.

Победительницей противостояния стала представительница Украины, которая обыграла соперницу за два сеты.

Кубок Билли Джин Кинг, Плей-офф

Япония - Украина 0:3

Моюка Учидзима - Марта Костюк - 0:6, 3:6

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время украинка выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибки и реализовала четыре брейкпоинта из шесть.

Таким образом, украинская сборная обыграла японок со счетом 3:0. Теперь наша команда сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг.