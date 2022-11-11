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Костюк принесла первую победу Украине над Японией в Кубке Билли Джин Кинг

Украинка обыграла представительницу Японии за два сеты.
Сегодня, 10:25
Марта Костюк (справа) / БТУ
Марта Костюк (справа) / БТУ

В пятницу, 11 ноября, стартовало двухдневной противостояние сборных Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Первыми на корт вышли украинка Марта Костюк и японка Мисаки Дои. Поединок завершился победой Марты, которая обыграла соперницу за два сеты.

Кубок Билли Джин Кинг, Плей-офф 
Япония - Украина 0:1
Мисаки Дои - Марта Костюк 6:7(1), 4:6

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время японка совершила три двойных ошибки и реализовала два брейкопинта из семи. На счету Костюк пять эйсов, четыре двойных ошибки и три реализованных брейкпоинта из 13.

Отметим, что сегодня свой матч также проведут Моюка Утидима и Катарина Завацкая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Марта Костюк

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