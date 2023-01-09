Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд квалификации Australian Open-2023.
В стартовом поединке отбора украинка в двух сетах уверенно обыграла Юки Найто из Японии, отдав сопернице всего три гейма - 6:2, 6:1.
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Матч продолжался 57 минут. За это время украинская теннисистка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-поинтов.
Во втором круге отбора Australian Open Цуренко сыграет против представительницы Испании Алены Большовой.
Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 31) - Юки Найто (Япония) 6:2, 6:1
Напомним, что в квалификации Australian Open также сыграют Дарья Снигур и Катарина Завацкая.