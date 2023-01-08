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Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open-2023

В отборе Открытого чемпионата Австралии сыграют три украинки и один украинец.
Сегодня, 10:45
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Стали известны пары первого раунда квалификации Australian Open-2023, где свою борьбу за попадание в основную сетку турнира начнут три украинки и один украинец.

Леся Цуренко (№137 WTA) встретится с японкой Юки Найто (№226 WTA). Украинка не пропускает Открытый чемпионат Австралии со своего первого выступления в 2011 году и третий год подряд будет стартовать в Мельбурне с квалификации.

Дарья Снигур (№148 WTA) померяется силами с представительницей Мексики Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA). Для украинки это третье участие в квалификации австралийского турнира.

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Катарина Завацкая (№312 WTA) будет противостоять Еве Веддер (№223 WTA) из Нидерландов. Украинка в четвертый раз сыграет в квалификации Australian Open.

В квалификации мужского турнира Открытого чемпионата Австралии будет участвовать Алексей Крутых (№185 ATP). В своем дебютном выступлении в отборе на турнирах Большого шлема украинец сыграет против Стефана Козлова (№198 ATP) из США.

В основной сетке Australian Open-2023 сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль и Даяна Ястремская.

Матчи квалификации турнира в Мельбурне начнутся 9 января. Поединки основной сетки Открытого чемпионата Австралии будут сыграны с 16 по 29 января.

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