Крутых одержал победу в дебютном матче на турнирах Большого шлема

Украинский теннисист Алексей Крутых с победы стартовал в квалификации Australian Open-2023.

В первом отборочном раунде Открытого чемпионата Австралии украинец в двух сетах одержал победу над представителем США Стефаном Козловым - 7:5, 6:2.

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Соперники провели на корте полтора часа. Для украинского теннисистка этот матч стал дебютным на турнирах Большого шлема.

Во втором круге отбора соперником Крутых будет победитель матча Филип Мисолич (Австрия, 32) - Джанлука Магер (Италия).

Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Стефан Козлов (США) 7:5, 6:2

Напомним, что в квалификации Australian Open также сыграют три украинки, которые ранее узнали своих соперниц.