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Ястремская сыграет в основной сетке Australian Open-2023

Даяна станет четвертой украинкой в основе Открытого чемпионата Австралии.
Сегодня, 11:41
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Australian Open-2023.

Об этом сообщает официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

Украинка была первой в резервном списке и заняла место двукратной победительницы турнира японки Наоми Осаки, которая не сумела восстановиться к началу соревнований и отказалась от участия.

Ранее по такой же схеме место в основе первого в сезоне турнира Большого шлема получила украинка Катерина Байндль после отказа испанки Сары Соррибес-Тормо.

Также в основной сетке Australian Open-2023 сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Ранее три украинки и один украинец узнали своих соперников в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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