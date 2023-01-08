Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Australian Open-2023.

Об этом сообщает официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

Украинка была первой в резервном списке и заняла место двукратной победительницы турнира японки Наоми Осаки, которая не сумела восстановиться к началу соревнований и отказалась от участия.

Ранее по такой же схеме место в основе первого в сезоне турнира Большого шлема получила украинка Катерина Байндль после отказа испанки Сары Соррибес-Тормо.

Также в основной сетке Australian Open-2023 сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Ранее три украинки и один украинец узнали своих соперников в квалификации Открытого чемпионата Австралии.