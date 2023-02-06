Ястремская вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби, Завацкая уступила в финале квалификации

Также в основе турнира WTA 500 в ОАЭ сыграет Марта Костюк.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В финале квалификации соревнований украинка в трех сетах одержала победу над представительницей США Клэр Лю - 6:2, 3:6, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 59 минут. За матч Ястремская пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 14 брейк-поинтов.

WTA 500, Абу-Даби (ОАЭ)

Одиночный разряд

Квалификация, финал

Даяна Ястремская (Украина, 10) - Клэр Лю (США, 5) 6:2, 3:6, 6:4

В то же время Катарина Завацкая не смогла преодолеть последний барьер отбора на турнире в Абу-Даби.

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В матче за выход в основную сетку украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах от Лейлы Фернандес из Канады - 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Завацкая два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из четырех брейк-поинтов.

WTA 500, Абу-Даби (ОАЭ)

Одиночный разряд

Квалификация, финал

Катарина Завацкая (Украина) - Лейла Фернандес (Канада, 2) 1:6, 4:6

Отметим, что в основной сетке турнира в Абу-Даби также выступит Марта Костюк. В первом круге украинка сыграет с Сораной Кирстей из Румынии.