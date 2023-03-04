Украинский теннисист: Я сыграл с россиянином, ведь он мой друг

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько поделился воспоминанием по поводу игры в паре с россиянином Яном Бондаревским.

По словам украинского теннисиста, он решил сыграть с ним, ведь Ян является его другом.

"Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом - для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.

К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Белоруссии, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой то страшный поступок".

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Приходько заявил, что Федерация тенниса Украины рекомендовала не играть в паре с ним, но он отказался.

"Да, поступали рекомендации от ФТУ, но так как я имею собственное взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, превращаясь в инструменты войны и забывая основной принцип спорта", - приводит слова украинца БТУ.

Ранее сообщалось, что Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок и белорусок.