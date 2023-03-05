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Костюк впервые в своей карьере вышла в финал одиночного турнира WTA

Украинка будет бороться за победу на турнире.
Сегодня, 00:58
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В Остине, США проходит одиночный турнир серии WTA 250.

В полуфинале турнира украинка Марта Костюк встретилась с хозяйкой турнира Даниель Коллинз.

Наша спортсменка достаточно увереннно переиграла свою оппонентку по итогам двух сетов - 6:4, 6:3.

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Таким образом, теннисистка добыла путевку в свой первый в карьере финал одиночного турнира WTA.

Матч длился один час и двадцять пять минут. За это время представительница Украины сделала четыре эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала 4/7 брейк-поинтов.

В финале Костюк встретится с победительницей противостояния между теннисисткой из государства-террориста Варварой Грачовой и американкой Кэти Волынец

ATX Open WTA 250

Остин, США. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) - Даниэль Коллинс (США) - 6:4, 6:3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина WTA Марта Костюк

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