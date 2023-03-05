Костюк впервые в своей карьере вышла в финал одиночного турнира WTA
В Остине, США проходит одиночный турнир серии WTA 250.
В полуфинале турнира украинка Марта Костюк встретилась с хозяйкой турнира Даниель Коллинз.
Наша спортсменка достаточно увереннно переиграла свою оппонентку по итогам двух сетов - 6:4, 6:3.
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Таким образом, теннисистка добыла путевку в свой первый в карьере финал одиночного турнира WTA.
Матч длился один час и двадцять пять минут. За это время представительница Украины сделала четыре эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала 4/7 брейк-поинтов.
В финале Костюк встретится с победительницей противостояния между теннисисткой из государства-террориста Варварой Грачовой и американкой Кэти Волынец
ATX Open WTA 250
Остин, США. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) - Даниэль Коллинс (США) - 6:4, 6:3