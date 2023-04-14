Костюк проиграла Вондроушовой на старте Кубка Билли Джин Кинга

Украина неудачно стартовала в борьбе за выход в финальный турнир.

В пятницу, 14 апреля, проходит матч между Украиной и Чехией в рамках Билли Джин Кинга.

В первый игровой день украинка Марта Костюк (№38 WTA) встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой (№82 WTA).

Поединок завершился убедительной победой Вондроушовой - 2:6, 1:6.

Кубок Билли Джин Кинг

Украина – Чехия – 0:1

Марта Костюк (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) 2:6, 1:6

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время украинка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух брейк-поинтов.

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Отметим, что сегодня Катарина Завацкая (№261 WTA) проведет матч против Барборы Крейчиковой (№12 WTA).

Напомним, победитель пары сыграет в финальном розыгрыше турнира, а проигравшая сборная - отправится в плей-офф.