Костюк проиграла Вондроушовой на старте Кубка Билли Джин Кинга
В пятницу, 14 апреля, проходит матч между Украиной и Чехией в рамках Билли Джин Кинга.
В первый игровой день украинка Марта Костюк (№38 WTA) встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой (№82 WTA).
Поединок завершился убедительной победой Вондроушовой - 2:6, 1:6.
Кубок Билли Джин Кинг
Украина – Чехия – 0:1
Марта Костюк (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) 2:6, 1:6
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время украинка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух брейк-поинтов.
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Отметим, что сегодня Катарина Завацкая (№261 WTA) проведет матч против Барборы Крейчиковой (№12 WTA).
Напомним, победитель пары сыграет в финальном розыгрыше турнира, а проигравшая сборная - отправится в плей-офф.