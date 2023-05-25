Ролан Гаррос: участники турнира
В понедельник, 28 мая, начинается турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции.
Матчи соревнования будут проходить на кортах парижского теннисного комплекса "Roland Garros".
Вашему вниманию список сеянных спортсменов, которые начнут соревнование в более выгодном статусе.
Мужчины (ATP)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Даниил Медведев
- Новак Джокович (Сербия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Хольгер Руне (Дания)
- Андрей Рублев
- Янник Синнер (Италия)
- Тэйлор Фриц (США)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Карен Хачанов
- Фрэнсис Тиафо (США)
- Хуберт Гуркач (Польша)
- Камерон Норри (США)
- Борна Чорич (Хорватия)
- Томми Пол (США)
- Лоренцо Музетти (Италия)
- Алекс де Минор (Австралия)
- Роберто Баутиста-Агут (Испания)
- Ден Эванс (США)
- Ян-Леннард Штруфф (Германия)
- Александр Зверев (Германия)
- Франциско Черундоло (Аргентина)
- Себастьян Корда (США)
- Ботик Ван де Зандсхюлп (Нидерланды)
- Денис Шаповалов (Канада)
- Йосито Нисиока (Япония)
- Григор Димитров (Болгария)
- Алехандо Фокина (Испания)
- Бен Шелтон (США)
- Миомир Кечманович (Сербия)
- Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Что касается украинского представительства, то первая ракетка страны Алексей Крутых не смог преодолеть квалификацию.
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Женщины (WTA)
- Ига Швентек (Польша)
- Арина Соболенко
- Джессика Пегула (США)
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Каролин Гарсия (Франция)
- Кори Гауфф (США)
- Онс Жабер (Тунис)
- Мария Саккари (Греция)
- Дарья Касаткина
- Петра Квитова (Чехия)
- Вероника Кудерметова
- Белинда Бенчич (Швейцария)
- Барбора Крейчикова (Чехия)
- Беатрис Аддад Майя (Бразилия)
- Людмила Самсонова
- Каролина Плишкова (Чехия)
- Елена Остапенко (Литва)
- Виктория Азаренко
- Циньвэнь Чжэн (Китай)
- Мэдисон Киз (США)
- Донна Векич (Хорватия)
- Магда Линетт (Польша)
- Екатерина Александрова
- Анастасия Потапова
- Ангелина Калинина (Украина)
- Мартина Тревизан (Италия)
- Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
- Элизе Мертенс (Бельгия)
- Паула Бадоса (Испания)
- Чжан Шуай (Китай)
- Сорана Кырстя (Румыния)
- Мария Боузкова (Чехия)
Кроме первой ракетке Украины Ангелины Калининой, на турнире точно примет участие Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндль. Даяна Ястремская вышла в финал квалификации, где и поборется за место в основной сетке.
Отметим, что Элина Свитолина попала в основую сетку турнира по защищенному рейтингу.