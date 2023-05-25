Ролан Гаррос: участники турнира

ISPORT.ua рассказывает о главных фаворитов на турнире, которые будут сеяными на Открытом чемпионате Франции.

В понедельник, 28 мая, начинается турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции.

Матчи соревнования будут проходить на кортах парижского теннисного комплекса "Roland Garros".

Вашему вниманию список сеянных спортсменов, которые начнут соревнование в более выгодном статусе.

Мужчины (ATP)

Карлос Алькарас (Испания) Даниил Медведев Новак Джокович (Сербия) Каспер Рууд (Норвегия) Стефанос Циципас (Греция) Хольгер Руне (Дания) Андрей Рублев Янник Синнер (Италия) Тэйлор Фриц (США) Феликс Оже-Альяссим (Канада) Карен Хачанов Фрэнсис Тиафо (США) Хуберт Гуркач (Польша) Камерон Норри (США) Борна Чорич (Хорватия) Томми Пол (США) Лоренцо Музетти (Италия) Алекс де Минор (Австралия) Роберто Баутиста-Агут (Испания) Ден Эванс (США) Ян-Леннард Штруфф (Германия) Александр Зверев (Германия) Франциско Черундоло (Аргентина) Себастьян Корда (США) Ботик Ван де Зандсхюлп (Нидерланды) Денис Шаповалов (Канада) Йосито Нисиока (Япония) Григор Димитров (Болгария) Алехандо Фокина (Испания) Бен Шелтон (США) Миомир Кечманович (Сербия) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)

Что касается украинского представительства, то первая ракетка страны Алексей Крутых не смог преодолеть квалификацию.

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Женщины (WTA)

Ига Швентек (Польша) Арина Соболенко Джессика Пегула (США) Елена Рыбакина (Казахстан) Каролин Гарсия (Франция) Кори Гауфф (США) Онс Жабер (Тунис) Мария Саккари (Греция) Дарья Касаткина Петра Квитова (Чехия) Вероника Кудерметова Белинда Бенчич (Швейцария) Барбора Крейчикова (Чехия) Беатрис Аддад Майя (Бразилия) Людмила Самсонова Каролина Плишкова (Чехия) Елена Остапенко (Литва) Виктория Азаренко Циньвэнь Чжэн (Китай) Мэдисон Киз (США) Донна Векич (Хорватия) Магда Линетт (Польша) Екатерина Александрова Анастасия Потапова Ангелина Калинина (Украина) Мартина Тревизан (Италия) Ирина-Камелия Бегу (Румыния) Элизе Мертенс (Бельгия) Паула Бадоса (Испания) Чжан Шуай (Китай) Сорана Кырстя (Румыния) Мария Боузкова (Чехия)

Кроме первой ракетке Украины Ангелины Калининой, на турнире точно примет участие Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндль. Даяна Ястремская вышла в финал квалификации, где и поборется за место в основной сетке.

Отметим, что Элина Свитолина попала в основую сетку турнира по защищенному рейтингу.