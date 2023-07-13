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Людмила Киченок выиграла финал Уимблдона в смешанном разряде

Украинка добилась успеха со своим партнером.
Вчера, 22:18
Мате Павич и Людмила Киченок
Мате Павич и Людмила Киченок

В рамках финала смешанного разряда на Уимблдоне украинка Людмила Киченок вместе с хорватом Мате Павичем противостояла бельгийско-китайской паре Йорану Флигену и Сюй Ифань.

В первом сэте Киченок и Павич добыли достаточно уверенный триумф. Флиген и Ифань смогли навязать борьбу украино-хорватскому дуэту, но все равно уступили со счетом 6:4.

Во второй партии уже все было не так радужно, как хотелось бы. Людмила и Мате не смогли добыть необходимого преимущества и на тай-брейке проиграли, позволив оппонентам сравнять счет.

Судьба трофея в смешанном разряде решалась в третьем сэте. Там украинка и хорват в немного более уверенном стиле, чем в первой партии добились успеха, победив со счетом 6:3.

Таким образом, Киченок и Павич стали победителями смешанного разряда на Уимблдоне.

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия) - Йоран Флиген/Сюй Ифань (Бельгия/Китай) 6:4, 6:7(11), 6:3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Людмила Киченок

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