Костюк: Я призываю всех прекратить использовать теннис для продвижения "русского мира"

Украинка считает, что на самом деле нейтрального статуса для представителей страны-террористки и ее "друзей" как такого не существует.

Марта Костюк заработала место в четвертьфинале Australian Open-2024 за счет победы над теннисисткой из страны-404 Марией Тимофеевой.

После матча украинка выразила недовольство тем, что официальные аккаунты турнира Большого шлема в социальных сетях использовали российский триколор несмотря на то, что он запрещен на официальном уровне.

"Как вы знаете, с началом полномасштабной войны мы вели борьбу за отстранение российских и белорусских спортсменов. Сейчас они выступают в нейтральном статусе, то есть, без флагов".

"Мы неоднократно задавали вопрос, что такое статус нейтрального спортсмена, потому что его фактически не существует:

неоднократно эти спортсмены сами говорили, что все знают, какие страны они представляют

руководство их стран постоянно говорит, что это их спортсмены, и мир об этом знает

международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены

у многих спортсменов в соцсетях висит их флаг

Источник: Getty Images

"И вот сегодня, после моей победы над спортсменкой из страны-агрессора, на официальном ресурсе одного из самых больших теннисных турниров мира был опубликован российский флаг".

"Сегодня 697 день полномасштабной войны. А спортивный мир продолжает продвигать страну-убийцу и страну, которая использует своих спортсменов, как часть пропаганды, которая убивает".

"Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения "русского мира".

Напомним, что днем ранее Даяна Ястремская и Элина Свитолина оставили патриотичные послания на камерах после своих побед на Australian Open-2024.

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