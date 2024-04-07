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Сестры Киченок стали вице-чемпионками турнира в Чарльстоне

Украинские теннисистки уступили в финале парного разряда американкам.
Вчера, 23:08
Людмила и Надежда Киченок / Getty Images
Людмила и Надежда Киченок / Getty Images

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли одержать победу в финале парного разряда турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В решающем поединке соревнований против американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс украинские теннисистки разгромили соперниц в первом сете, но в итоге уступили 6:1, 3:6, 7:10.

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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время сестры Киченок один раз подавали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из семи брейкпойтов.

Чарльстон, США
Финал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США) 6:1, 3:6, 7-10

Для Людмилы и Надежды Киченок это был восьмой совместный финал в Туре и первый с сентября 2022 года, когда они стали чемпионками на турнире WTA 250 в Таллине. Всего на их счету четыре совместных титула.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Надежда Киченок Людмила Киченок

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