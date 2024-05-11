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В Джоковича кинули бутылкой на матче в Риме

Возможно, произошел несчастный случай.
Сегодня, 09:55
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

В рамках турнира в Риме (Италия) Новак Джокович одержал  победу над французом Корентеном Муте - 6:3, 6:1.

После завершения встречи серб отправился раздавать автографы фанатам. 

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В этот момент в Джоковича попала бутылка. Новак сразу же свалился на землю. У серба появилось небольшое кровотечение, у него была легкая тошнота - сразу доставила в бол
ьницу.

Предполагается, что бутылка в теннисиста попала случайно - она выпала из портфеля.

Напомним, Свитолина стартовала с разгромной победы в Риме.

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