В Джоковича кинули бутылкой на матче в Риме

В рамках турнира в Риме (Италия) Новак Джокович одержал победу над французом Корентеном Муте - 6:3, 6:1.

После завершения встречи серб отправился раздавать автографы фанатам.

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В этот момент в Джоковича попала бутылка. Новак сразу же свалился на землю. У серба появилось небольшое кровотечение, у него была легкая тошнота - сразу доставила в бол

ьницу.

Предполагается, что бутылка в теннисиста попала случайно - она выпала из портфеля.

Напомним, Свитолина стартовала с разгромной победы в Риме.

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