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Маррей - о своем будущем: Я не знаю, что буду делать

У экс-теннисиста нет никаких планов.
Сегодня, 17:30
Энди Маррей / Getty Images
Энди Маррей / Getty Images

Энди Маррей признался, что пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

Напомним, экс-первая ракетка мира накануне объявил о завершении карьеры.

Маррей рассказал журналистам, что точно не хочет быть комментатором или писать статьи, вероятно, в будущем варианты сами найдут его.

"Я не знаю, что я буду делать. В школе у меня было не очень хорошо с английским, поэтому не думаю, что писать - это для меня. Я не знаю, что буду делать дальше.

Я не думаю, что буду комментатором. Мне действительно не понравилось несколько раз, когда я это делал, поэтому я не вижу себя в этой роли.

Но кто знает? Я буду далеко от спорта в течение следующих нескольких месяцев, возможно, дольше. Буду дома и оценю, какие у меня есть варианты, посмотрю, что мне нравится делать. Если ничего, я просто буду дома и буду с моей семьей, буду папой - это также то, чего я очень жду. Это то, что я хочу сделать немедленно", - приводит слова легенды тенниса Express.

Напомним, ранее о возможном завершении карьеры высказалась и другая легенда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Маррей

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