Джокович назвал свой самый большой успех в теннисе

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP №2) высказался о своем будущем после победы на Олимпийских играх-2024.

В финале турнира легенда спорта победил испанца Карлоса Алькараса (ATP №3) – 7:6, 7:6.

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"Я все еще хочу играть в Лос-Анджелесе. Мне нравится играть за свою страну, особенно на Олимпийских играх и Кубке Дэвиса, быть частью команды.

Теперь, когда мне 37 лет и я играю с, возможно, лучшим игроком в мире, которому 21, и который выиграл Ролан Гаррос и Уимблдон один за другим, могу сказать, что это мой самый большой успех в спорте", - приводит слова Новака Express.

Отметим, что Джокович стал пятым теннисистом, выигрывавшим все турниры Grand Slam и бравшим золото Олимпиады в одиночном разряде.

Ранее Энди Маррей объявил о завершении своей 25-летней карьеры.

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