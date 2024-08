"Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде

Спустя три недели после финала Уимблдона Карлос Алькарас и Новак Джокович вновь сошлись в финальном матче - в этот раз их встреча определяла олимпийского чемпиона.

И сербский теннисист взял реванш за поражение в Лондоне, выиграв золотую медаль Олимпиады в Париже.

Читай также: Чжэн Циньвэнь разгромила обидчицу Костюк в финале за золото Олимпийских игр

На следующий день после их матча Джокович опубликовал пост в социальной сети Х, в котором он обратился к своему оппоненту.

"Еще один эпичный финал, Карлос. Эль Класико. Поздравляю тебя и твою команду с отличной Олимпиадой. Учитывая твой возраст, твою энергию и то, как ты играешь, у тебя впереди, наверное, еще 20 Олимпиад. Твое золото еще придет. До следующего раза, амиго", - написал Новак.

Another epic final, @carlosalcaraz. El clasico. Congratulations to you and your team for an excellent Olympics. Considering your age, your energy and the way you play, you probably have 20 more Olympics ahead of you 😆. Your gold will come. Until next time, amigo. pic.twitter.com/UNc47Ayetk