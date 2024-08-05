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"Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде

Серб отдал должное своему оппоненту, у которого будет еще полно возможностей выиграть "золото".
Сегодня, 21:02
Карлос Алькарас и Новак Джокович / Getty Images
Карлос Алькарас и Новак Джокович / Getty Images

Спустя три недели после финала Уимблдона Карлос Алькарас и Новак Джокович вновь сошлись в финальном матче - в этот раз их встреча определяла олимпийского чемпиона.

И сербский теннисист взял реванш за поражение в Лондоне, выиграв золотую медаль Олимпиады в Париже.

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На следующий день после их матча Джокович опубликовал пост в социальной сети Х, в котором он обратился к своему оппоненту.

"Еще один эпичный финал, Карлос. Эль Класико. Поздравляю тебя и твою команду с отличной Олимпиадой. Учитывая твой возраст, твою энергию и то, как ты играешь, у тебя впереди, наверное, еще 20 Олимпиад. Твое золото еще придет. До следующего раза, амиго", - написал Новак.

Напомним, что для Новака Джоковича это первое "золото" Олимпийских игр. До этого ему покорилась лишь "бронза" на Олимпиаде 2008 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Новак Джокович Карлос Алькарас

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