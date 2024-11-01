Алькарас сенсационно вылетел из Мастерса в Париже

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно проиграл на Мастерсе в Париже.

В матче третьего круга испанский теннисист сошелся с 18-й ракеткой мира французом Уго Умбером.

После матча, который длился 2 часа 20 минут Алькарас покинул турнир.

Первый сет испанец разгромно уступил, во втором собрался и сумел забрать его себе, но в решающем третьем снова проиграл.

Отметим, что Умбер второй раз в карьере побеждает вторую ракетку мира. В 2022 году он выбил с турнира даниила медведева.

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