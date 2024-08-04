iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джокович отомстил Алькарасу за поражение на Уимблдоне, выиграв финал Олимпиады-2024

Серб впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.
Сегодня, 19:11
Алькарас, Джокович и Музетти / Getty Images
Алькарас, Джокович и Музетти / Getty Images

В воскресенье, 4 августа, состоялся финальный матч теннисного турнира у мужчин в одиночном разряде Олимпиады-2024.

В решающем поединке сошлись недавние участники финала Уимблдона, а именно Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Испанец хотел выиграть второй крупный турнир подряд, при этом участвуя на своей первой Олимпиаде. Серб в свою очередь хотел отомстить за поражение и впервые в своей карьере получить "золото" Игр. И у него это получилось.

Читай также: Энди Маррей объявил о завершении своей 25-летней карьеры

Теннисисты провели два сета, не допустив при этом ни одного брейк-пойнта. Так что победитель сета оба раза определялся в тай-брейке.

А вот там Джокович смог воспользоваться опытом, позволив Карлосу взять только одну свою подачу.

Алькарас в свою очередь умудрился "подарить" сопернику сразу шесть очков на своей подаче и вместе с тем победу в финале.

Олимпиада-2024, Париж (Франция)
Финал, мужчины, одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия) - Карлос Алькарас (Испания) 7:6(3), 7:6(2)

Для Джоковича это вторая олимпийская медаль и первая золотая. Ранее в 2008 году он выиграл "бронзу".

Бронзовым призером теннисного турнира стал Лоренцо Музетти - итальянец в матче за третье место обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Новак Джокович Карлос Алькарас

Статьи по теме

Дюрант стал обладателем олимпийского рекорда сборной США Дюрант стал обладателем олимпийского рекорда сборной США
Олимпиец, сбивший планку гениталиями, получил бешеную популярность Олимпиец, сбивший планку гениталиями, получил бешеную популярность
Кличко поздравил женскую сборную Украины по фехтованию шпагой с золотой медалью Олимпиады Кличко поздравил женскую сборную Украины по фехтованию шпагой с золотой медалью Олимпиады
Харлан установила необычное достижение в женском фехтовании на Олимпиаде Харлан установила необычное достижение в женском фехтовании на Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения
Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Манчестер Юнайтед готов использовать Санчо и Фернандеша на позиции форварда
Бокс21:35
"Наконец-то ты настроен драться": Стивенсон обратился к Ломаченко после их публичного конфликта
Европа21:10
"Горжусь тем, что был маленькой частью вашей истории": Довбик попрощался с Жироной
Бокс20:56
"Хочет использовать мое имя": Ломаченко объяснил причину перепалки со Стивенсоном
Олимпийские игры20:55
Магучих и Геращенко: видео онлайн-трансляция финала прыжков в высоту на Олимпиаде-2024
Украина20:31
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Матвиенко и Цуриков возглавили гонку
Украина20:23
Таблица УПЛ: Шахтер, Заря, Кривбасс и ЛНЗ лидируют, Ворскла - последняя
Олимпийские игры20:14
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Погорилко не пробился в финал, но попал в утешительный забег на 400 метров
Украина20:03
УПЛ: ЛНЗ обыграл Левый Берег, Оболонь упустила победу над Колосом, Шахтер разгромил Ворсклу, Заря одолела Ингулец
Украина19:59
Гол Яцыка в добавленное время принес Заре победу над Ингульцом на старте сезона УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK