Джокович отомстил Алькарасу за поражение на Уимблдоне, выиграв финал Олимпиады-2024

Серб впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.

В воскресенье, 4 августа, состоялся финальный матч теннисного турнира у мужчин в одиночном разряде Олимпиады-2024.

В решающем поединке сошлись недавние участники финала Уимблдона, а именно Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Испанец хотел выиграть второй крупный турнир подряд, при этом участвуя на своей первой Олимпиаде. Серб в свою очередь хотел отомстить за поражение и впервые в своей карьере получить "золото" Игр. И у него это получилось.

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Теннисисты провели два сета, не допустив при этом ни одного брейк-пойнта. Так что победитель сета оба раза определялся в тай-брейке.

А вот там Джокович смог воспользоваться опытом, позволив Карлосу взять только одну свою подачу.

Алькарас в свою очередь умудрился "подарить" сопернику сразу шесть очков на своей подаче и вместе с тем победу в финале.

Олимпиада-2024, Париж (Франция)

Финал, мужчины, одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия) - Карлос Алькарас (Испания) 7:6(3), 7:6(2)

Для Джоковича это вторая олимпийская медаль и первая золотая. Ранее в 2008 году он выиграл "бронзу".

Бронзовым призером теннисного турнира стал Лоренцо Музетти - итальянец в матче за третье место обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима

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