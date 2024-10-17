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Неймар посетил матч Алькараса в Саудовской Аравии, тепло обнявшись с испанцем

Бразилец сходил на теннисный матч.
Сегодня, 08:45
Неймар и Алькарас / Getty Images
Неймар и Алькарас / Getty Images

Звездный бразилец Неймар посетил выставочный теннисный матч между Карлосом Алькарасом и Хольгером Руне, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Испанец обыграл Хольгера Руне в четвертьфинале выставочного турнира Six Kings Slam со счетом 2:0 (6:4, 6:2).

Неймар внимательно наблюдал за поединком с требуном, а после завершения игры спустился и тепло пообщался с Алькарасом. "Рад тебя видеть, брат. Ты - феномен", - написал Неймар.

Напомним, ныне Неймар выступает в Саудовской Аравии, но изъявляет желание вернуться в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Карлос Алькарас

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