Свитолина не пожала руку экс-россиянке после победы во втором круге в Монтеррее

Украинка успешно сыграла на турнире в Мексике.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №28) добыла победу во втором круге турнира WTA 500 в Монтеррее.

Спортсменка за два сеты обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №51) во втором круге турнира WTA 500 в Монтеррее.

После матча Свитолина не пожала руку Аванесян.

Отметим, что Аванесян родилась в российском городе Пятигорске. В августе она сообщила, что получила армянское гражданство.

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