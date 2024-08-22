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Свитолина не пожала руку экс-россиянке после победы во втором круге в Монтеррее

Украинка успешно сыграла на турнире в Мексике.
Сегодня, 08:44
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №28) добыла победу во втором круге турнира WTA 500 в Монтеррее.

Спортсменка за два сеты обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №51) во втором круге турнира WTA 500 в Монтеррее.

После матча Свитолина не пожала руку Аванесян.

Отметим, что Аванесян родилась в российском городе Пятигорске. В августе она сообщила, что получила армянское гражданство.

Ранее Харлан призналась, почему пожала руку экс-россиянке на Олимпиаде-2024.

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