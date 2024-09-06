Мухова нашла причины поражения Пегуле в полуфинале US Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова уступила американке Джессике Пегуле в полуфинальном матче Открытого чемпионата США.

Чешская спортсменка подвела итоги матча, признавшись, почему их не удалось пройти в финал соревнований:

"Дойти до полуфинала и почувствовать, что моя игра на высоте, что я могу соперничать с лучшими, могу побеждать их – это то, что я не знала, когда ко мне вернется. Чувствую, что играю на хорошем уровне.

Я здорова и могу играть больше турниров в этом году. Это самое главное. Имею в виду, что это просто хорошо - пройти через такие матчи, получить опыт и извлечь из него уроки для следующего такого матча, что я могу сделать лучше и как я могу стать лучше", - цитирует Мухову Reuters.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Джессика Пегула сыграет против Арины Соболенко.

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