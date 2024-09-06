Киченок посвятила победу на US Open украинскому народу

В рамках финала женского парного разряда US Open Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенкой одержала победу в двух сетах.

После триумфа в финальном поединке украинка рассказала, что посвящает эту победу своим соотечественникам, которые борются за свободу.

«Сейчас каждый раз, когда я выхожу на корт, каждый раз, когда побеждаю, я хочу посвящать свои победы украинскому народу, который тяжело борется за нашу свободу прямо сейчас. Надеюсь, что этим я смогу их немного подбодрить. Мое сердце с ними», - сказала Киченок.

Напомним, в прошлом году Людмила выиграла Уимблдон в миксте вместе с Мате Павичем.

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